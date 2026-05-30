俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が30日、自身のインスタグラムを更新。「家庭料理の定番」としてハンバーグ、豚のしょうが焼き、コロッケを挙げ、こだわりの作り方を紹介した。【写真】音無美紀子が披露したこだわりの“定番家庭料理”の数々音無は「ハンバーグもご家庭で作り方色々でしょ？今回は、フランス料理の名店三国の三国シェフのレシピが本に載っていたので、その通りやってみた。玉葱のみじん切り