台風６号は３０日午前９時現在、フィリピン東の海上を時速１５キロで北西に進んでいる。気象庁によると、中心気圧は９９２ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は２３メートル。台風は今後、発達しながら北北西に進み、６月１〜２日頃に暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方に接近する見込み。同地方では５月３１日から風が強まり、６月１日以降は警報級の大雨となる恐れがある。