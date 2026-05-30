◆ファーム・リーグ巨人―阪神（３０日・ジャイアンツタウンスタジアム）両軍のメンバーが発表され、３連勝中の巨人２軍は１番にドラフト４位の皆川が入る。クリーンアップには３番・増田陸、４番・リチャード、５番・三塚が並ぶ。先発はマタ。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・右翼皆川２番・中堅鈴木大３番・二塁増田陸４番・ＤＨリチャード５番・一塁三塚６番・左翼萩尾７番・三塁郡８番