サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が29日深夜放送のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜後9・30）にゲスト出演。過去の殺害予告について語った。「セレッソ大阪の8番としてプレーしていくうえで、森島（寛晃）さんっていう理想像がある。僕はサポーターの皆さんが知ってるセレッソの8番にはほど遠い人間だった」と回顧。「ずっとセレッソでやってきてるっていう自分だけの自信みたいなもので、セレッソの