水没した洞窟からの救助活動の様子/From Thailand Rescue Diver/Facebook（CNN）ラオスの水没した洞窟に閉じ込められた住民5人の救助活動で、1人が無事救出されたことが分かった。救助隊の1人が明らかになった。救助隊員はフェイスブックに、他の4人はまだ洞窟内に残っており、避難前の評価を待っているところだと書き込んだ。救助活動を統括するラオスのボランティア協会によると、この村人は現地時間29日午後8時37分に洞窟から救