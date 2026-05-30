歌手和田アキ子（76）は30日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。24日に東京競馬場で行われたオークス（G1）で、女性騎手としてクラシック初騎乗初制覇を果たした同じホリプロ所属の今村聖奈騎手（22）の快挙を喜んだ。和田は当日、フジテレビ系「みんなのKEIBA」にゲスト出演。和田がフジテレビ系の競馬番組に出演したのは1996年11月以来、約30年ぶりで、番組内で予想し