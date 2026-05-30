日本の宮城県栗原市に位置する大林寺には、伊藤博文を暗殺した安重根（アン・ジュングン）の位牌がまつられている。誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授は最近、この場所を訪れた。【画像】韓国で安重根は「目が腐る」…動画が拡散彼は「安重根義士の位牌と、安義士が中国・旅順監獄に収監されていたときに、看守だった千葉十七の位牌をともにまつっている寺院だ」と紹介した。安重根と千葉十七の縁は、歴史的にも特別な