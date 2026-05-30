メ～テレ（名古屋テレビ） アジサイの生産量日本一の愛知県田原市に、新たな観光スポット「渥美あじさいの森」がオープンしました。 田原市小塩津町にオープンした「渥美あじさいの森」は、全国トップの生産量を誇る田原市のアジサイを発信しようと、地元住民らが4年前から計画し整備してきました。 渥美運動公園のパターゴルフ場だった、太平洋を望む斜面に広がる1万2000平方メートルに