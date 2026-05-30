【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの若槻千夏が5月28日、自身のInstagramを更新。42歳の誕生日を迎えたことを報告し、沖縄でのミニワンピース姿が反響を呼んでいる。【写真】42歳美人タレント「見るだけで元気になる」旅行満喫ショット◆若槻千夏、42歳の誕生日を報告 沖縄旅行で美脚スラリ若槻は「本日42歳になりました。40歳過ぎるともうよく分からなくてWikipediaで2回確認しました！！」と綴り、沖縄旅行の動画や写真を投