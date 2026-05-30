ボーイズグループCORTISが広告業界を席巻している。大げさな世界観や作り込まれたコンセプトを取り払い、飾らない率直さとトレンド感あふれる魅力を武器にした新人グループの勢いに、世界的ブランドが次々と注目している。【写真】BTS・JUNG KOOK、CORTIS楽曲をカバー5月29日、所属事務所のBIGHIT MUSICによると、CORTISは現在、韓国の通信事業者「KT」、コンタクトレンズブランドの「アキュビュー」、スキンケアブランドの「Torri