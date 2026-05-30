韓国の7人組グループ・BTSが、約84万人の観客を動員した『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN NORTH AMERICA』第1弾を完走した。【ライブ写真】熱気あふれる姿！ラスベガス公演でのソロカットBTSは、現地時間4月25日にアメリカ・タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムで『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA』の幕を開け、エルパソ、メキシコシティ、スタンフォード、ラスベガスなど計5都市15公演を行った。全公演