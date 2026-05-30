2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春（45）が、30日までに自身のブログを更新。レアなシボレー車での車中泊キャンプの様子や、自然体な夫婦時間を公開した。【動画】ヴィンテージ感漂う車内でゴロンする姿も披露する新山千春約20年乗り続けた愛車Jeepから「ランドクルーザー70」へ乗り換えた新山は、これまでも新たな愛車との旅の様子を発信。2日間で約1000キロを走破した旅では、同じランクル70のドライ