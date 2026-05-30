TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが30日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は32日連続となった。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、新キャラと思しき人物のイラスト。黒の出で立ちで、不敵な笑みを浮かべている。前髪を上げているためか、広い額と左頬の三本の傷跡のようなもの