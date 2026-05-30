コスプレイヤーの伊織もえが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』（扶桑社）の表紙を飾っている。今回その掲載カットの一部が公開された。 今回は6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットをボリュームたっぷりで掲載。伊織さんはサイケなバーなどを舞台に、60sを感じるレトロおしゃれなファッションコーデに挑戦。大きく胸元が開きバストの谷間を披露したピンクログインして続きを読