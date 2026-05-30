ラグビーの元日本代表選手で、指導者として高校日本一に導いた「泣き虫先生」こと山口良治（やまぐち・よしはる）さんが29日午前8時13分、脳梗塞（こうそく）のため京都市内の病院で亡くなった。83歳。伏見工高（現京都工学院高）の監督、総監督として全国高校大会で4度の優勝と2度の準優勝。ドラマや映画でブームを巻き起こした「スクール☆ウォーズ」のモデルとしても知られ、同作で主演した俳優の山下真司（74）が所属事務所を