リカバリーウェア・アイテムを開発するベネクスは「VENEX POPUP STORE ニュウマン横浜」(ニュウマン横浜7F NEWoMan Lab.)を、2026年5⽉28⽇より期間限定で開催中。初日には、ベネクスの商品を愛用しているという国⼭ハセンさんが駆けつけ、同社取締役COO・菱沼信之さんとのスペシャルトークイベントを展開。国⼭さんが実践する⽇々のリカバリールーティンをはじめ、「攻めの休養」がビジネスシーン