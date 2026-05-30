気をつけていても起こってしまう《うっかり転倒》。万全を期すために、杖や靴の選び方を知っておいてもいいかもしれません。最近は自治体の主催する予防教室なるものも……。骨折経験のあるライターが専門家を訪ねました（撮影：藤澤靖子）転びにくい靴選びのポイントは…* * * * * * *バッグや傘のように楽しく選んで在宅仕事で日にも当たらず、おまけに長年の運動不足がたたって、骨粗しょう症との診断を受けてはや5年。注射と服