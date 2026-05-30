俳優の窪塚洋介さんは5月29日、自身のInstagramを更新。息子と並んだ親子ショットを公開しました。【写真】窪塚洋介の親子ショット「なんて素敵な親子」洋介さんは「GUの父の日向けギフト（GU for Father's Day）」とつづり、1枚の写真を投稿。息子で俳優の窪塚愛流さんとの親子ショットです。自宅のような場所のソファでくつろぐ姿で、洋介さんは半袖のニットポロシャツを、愛流さんは半袖シャツにハーフパンツを着用しています。