道端に咲く花や、観賞用のサボテン…日常に溢れている「自然」の背景について考えたことはあるでしょうか。今回は、自然の美しさとおもしろさを伝えることを軸に、ネイチャーガイドや自然教育、ワークショップなど提供され活躍されているノダカズキさんの著書『自然はすごい いつもの道が美しく見える5つの視点』より一部を抜粋してお届けします。【書影】何の変哲もなかった世界が豊かに見えてくるはずです。ノダカズキ『自然はす