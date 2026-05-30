All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月24日に回答のあった、静岡県在住32歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：なーちゃん年齢・性別：32歳・女性同居家族構成：本人（32歳）、夫（36歳）、長女（7歳）、長男（3歳）居住地：静岡県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：1300万円現預金：550万円リスク資産：100万円夫800万円・妻500万円。共同管理で毎