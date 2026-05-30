小池栄子さん主演のドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK総合、土曜午後10時〜）の第2話「俺んちのカレー」が5月30日に放送されます。【写真】受刑者たちは驚いた様子で…主人公の銀林葉子は一流レストランの腕利きシェフ。思わぬことで男子刑務所の管理栄養士に転職することに。葉子の仕事は、毎月の献立の作成など事務仕事がメインだが、炊場（すいじょう、炊事工場の略）から呼び出しがかかれば駆けつけなければならない。料理初心