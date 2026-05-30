夏が訪れ、河南省安陽市にある殷墟博物館を訪れる来館者は増加の一途をたどっている。人民網が伝えた。展示ホールは大勢の人々でにぎわい、課外学習の生徒らは甲骨や青銅礼器の展示ケースを囲み、熱心に解説に耳を傾けていた。観光客はガラスの展示ケースの前で足を止め、素朴な造りの土器や精巧な玉の飾りなどに目を奪われていた。殷（商）文明を全面的に展示するこの博物館では、約4000点（セット）の文化財を展示することで、30