言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、日本の食卓に彩りを添える人気の食材、歴史あるものづくりの原点とも言える技法、そして日常会話や反省の場面でつい口にしてしまう表現という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□こ