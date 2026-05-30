感情の揺れを繊細に表現し、青春ものからアクション、サスペンスまでさまざまな作品に出演してきた俳優の倉悠貴さん。『ある日彼女のパンティーが、』（5月31日総合、午後11時〜）でNHKドラマ初主演を飾る。放送中の『豊臣兄弟！』では、軍師・黒田官兵衛として大河ドラマ初出演を果たす予定だ。19歳でのデビュー以来、着実にキャリアを重ねてきた倉さんだが、「反省してばかりの日々。20代は挑戦と失敗の時期」と話す。俳優という