トヨタの「FF大型セダン」まもなく発売!?2026年1月、トヨタが北米市場で展開している「ハイランダー」「タンドラ」「カムリ」の3車種を日本国内でも販売すると発表しました。ハイランダーとタンドラについてはすでに同年4月6日に販売がスタートしており、カムリも先の2台を追う形で導入される予定です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「FF大型セダン」です！（30枚以上）では、再び日本の道を走ることになったカムリ