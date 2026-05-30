さまざまな人気キャラクターやコンテンツとのコラボレーションが人気を集める「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」。今回は6月に発売される、バリーション豊かな注目アイテムをまとめてご紹介します。【写真】ディズニー“チェシャ猫”の「ミニT」も！バリエーション豊かなラインナップ一覧■ふわもこディズニーキャラをフューチャーまず紹介するのは、6月1日（月）から登場する、ディズニーとピクサーの世界か