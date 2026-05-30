伝説のインタビューに再びスポットライトが当てられた。現在はマジョルカに所属する浅野拓磨はボーフム時代、日本とドイツがカタールW杯で同組になったのを受け、当時ドイツを率いていたハンジ・フリック監督について質問を受けた。すると、よく聞き取れなかった浅野は「Was ist das（なんだそれ？）」と発言。「誰」ではなく「それ」であることから「ハンジ・フリックを人としても認識していない」として、ドイツ国内で流行