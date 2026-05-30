◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手が第3打席でセンター前ヒットを放ち、5試合ぶりの複数安打をマークしました。「1番・指名打者」で先発出場している大谷選手は4点リードの5回裏、2アウトランナー無しの場面。フルカウントからファウルで粘った後の8球目、外角のカーブをセンター前へ運びました。ヒット前に3塁方向へファウルを打った際には大声を上げ、苦笑いを浮かべる