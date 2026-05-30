乃木坂46が30日、公式サイトを更新。体調不良のため活動休止中の増田三莉音（16）の「真夏の全国ツアー2026」休演を発表した。「体調不良に伴い活動を休止している増田三莉音ですが、出演未定となっておりました『真夏の全国ツアー2026』を休演させていただくことになりました」と発表。「また、6月21日(日)・6月28日(日)に開催する『オンライン ミート＆グリート』についても、欠席させていただきます」と明かした。以降の