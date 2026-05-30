【シンガポール＝山口真史、作田総輝】日本とオーストラリア、ニュージーランド（ＮＺ）の３か国の防衛相会談が３０日午前、シンガポールで初めて開かれた。ＮＺが検討する海上自衛隊「もがみ型」護衛艦の改良型の導入に向けて協議したほか、「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」構想の実現に向けて協力することも確認した。会談はアジア安全保障会議に合わせて約４５分間行われ、小泉防衛相、リチャード・マールズ豪副