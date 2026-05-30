赤色灯仙台東署は30日までに、交差点に赤信号で進入して死亡事故を起こしたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）の疑いで宮城県塩釜市、会社員角田潮音容疑者（31）を逮捕した。29日に仙台市宮城野区中野の国道45号で乗用車との衝突事故を起こし、乗用車の盛岡市、看護師山本結香さん（23）が死亡した。逮捕容疑は29日午前5時20分ごろ、ワゴン車を運転中に乗用車と衝突し、山本さんを死なせた疑い。