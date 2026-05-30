京都の伏見工ラグビー部を率いて全国制覇を達成し、ドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルになった山口良治さんが２９日朝、脳梗塞（こうそく）のため京都市内の病院で死去した。８３歳。教え子に愛された人だった。ドラマで描かれた名場面がある。「京都一のワル」と呼ばれた生徒を半ば強引にラグビー部に迎え入れ、遠征に連れて行った時の出来事である。松村雄基が演じた大木大助は弁当を持参しておらず、空腹を満たすために