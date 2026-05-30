◇高校野球春季近畿大会準決勝智弁和歌山4―0立命館宇治（2026年5月30日わかさスタジアム京都）高校野球の春季近畿大会は30日に準決勝が行われ、智弁和歌山が立命館宇治（京都）を4―0で下し、3年連続の決勝進出を決めた。計3投手が零封リレーでつないだ。1―0の6回からは、背番号17で最速141キロ左腕の米原佑真（2年）が3番手で救援。7回2死満塁を直球での見逃し三振で切り抜けるなど4回無失点で試合を締めた。「直