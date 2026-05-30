◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）阪神・藤川球児監督はロッテ戦前に２軍降格した３年目・福島について説明した。「福島は猪突猛進型なので。ですからバント失敗とかで、それを何とも思わないんですよ、実際。でも、そうではなくて、野球って連係プレーなのでサインの遂行といいますか、（その）理解がなかなか追い付いてこないというか…。必ず克服できると思うので。うちは小学生の