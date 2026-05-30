俳優の錦織一清が３０日、都内で初のソロ写真集＆カレンダーの発売取材会を行い、３１日をもって活動終了する嵐について語った。嵐は、３１日に東京ドームでツアーの最終公演を行い、活動終了する。古巣の後輩である嵐について、錦織は「僕も何日か前に、ラストライブが明日（３１日）だと情報を知った」と告白。「だから今日のこの（錦織の）イベントは、“嵐の前の静けさ”みたいなイベントでいいんじゃない？明日はどーんと