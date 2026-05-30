俳優の錦織一清が３０日、都内で初のソロ写真集＆カレンダーの発売取材会を行い、還暦を過ぎて本書を発売することの思いを語った。２９日に発売となった人生初のソロ写真集＆カレンダー「言魂―１０カラットの呟きと共に―」は、都内や横浜など縁のある土地で撮影を行い、さまざまな表情や自らの１０の思いなどもつづられている。２２日に６１歳を迎えた錦織は、「撮った時は６０歳だったので、還暦記念として作らせていただ