短期免許で来日中のダミアン・レーン騎手（３２）＝豪州＝は、５月３０日の東京３Ｒ・３歳未勝利（芝１４００メートル＝１８頭立て）でワディアルリヤハ（牝３歳、美浦・田村康仁厩舎、父セントマークスバシリカ）に騎乗して１着となり、現役では５７人目となるＪＲＡ通算２００勝目を達成した。１９年４月２７日の初騎乗から８７５戦目で到達。レーン騎手は「日本で騎乗できることに、いつも感謝しています。２００勝に至るま