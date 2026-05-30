◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ドジャース戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。６回に３試合ぶりの２２号ソロを放ち、メジャー全体でトップの本塁打数を更新した。０―４の６回２死。それまでチームが１本もヒットを打てていなかったド軍先発左腕のロブレスキから中越えソロ。１