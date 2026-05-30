◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＪ・ロブレスキ投手（２５）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に先発。５回までノーヒットノーランを継続している。ロブレスキは初回。フィリーズが誇る１番・シュワバー、２番・ターナー、３番・ハーパーとスター選手相手に３者連続三振と圧巻の立ち上がり。４回１死からターナーの右中間へ