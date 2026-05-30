鹿児島市荒田で車両火災 鹿児島市荒田で30日午前、軽乗用車が炎上しました。 現場は市内の幹線道路で一時、通行止めとなりました。 勢いよく炎を上げる軽乗用車。駆けつけた人が消火活動にあたっています。 「車が燃えている」と119番通報 消防によりますと、30日午前9時半過ぎ、鹿児島市荒田1丁目で「車が燃えている」と目撃した人から119番通報がありました。 火はおよそ40分後に消し止められ、けが人はいませんでし