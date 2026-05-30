毎日のごはんから週末のホームパーティーまで、さまざまなシーンで活躍するホットプレート。焼き肉やお好み焼きはもちろん、最近では鍋料理や蒸し料理に対応できるモデルも増えているほか、なかにはパンケーキ専用プレートなど独自のプレートがついたものまで登場。とはいえ、サイズやプレートの種類、煙の出にくさなど選ぶポイントも多く、「どれを選べばいいの？」と迷ってしまうかたも多いのではないでしょうか。この記事では、