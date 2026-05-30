4人組ロックバンド・クリープハイプが、新作EP『仮のまま定着したような愛情で』を5月27日にリリースした。2025年にホール＆ライブハウス15公演、アリーナ4会場8公演というキャリア史上最大規模の全国ツアーを実施した彼ら。EPの発売は前作『だからそれは真実』から3年2カ月ぶり、新譜の発売はアルバム『こんなところに居たのかやっと見つけたよ』から1年半ぶりとなる。そんな今作には、改めてバンドらしいスタイルを追求した、全