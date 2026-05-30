世界中で右派ポピュリズムがなぜ伸びているのか 著者等はかつて民主党の戦略的参謀であった。本書の第一部は、カーター、ビル・クリントン、オバマ、バイデンの民主党の歴代大統領選挙を通じて、民主党支持率の低落を分析する。 その分析によれば、民主党は最初に公民権法への反発と福音派の伸張により南部州と農業州で支持を失った。次に労組の組織率の高かったペンシルベニアやミシガン、オハイオなど脱工