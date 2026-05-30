L'Arc-en-Cielが、6月25日（木）発売の『Rolling Stone Japan vol.35』でバックカバーを飾ることが決定した。2026年に結成35周年を迎えたL'Arc-en-Ciel。彼らがヘッドライナーを務めるサマーソニック2026のチケット一般発売も本日AM10:00よりスタートした。誌面では、バンドの「現在地」についてリーダーのtetsuya（Ba.）が語った最新インタビューを掲載。今回はその完全版に先駆け、インタビューの一部を先行してお届けする。Roll