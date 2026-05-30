高知県高知市の高知大丸で開かれている「金の祭典」では、純金で出来た置き物や仏具などおよそ200点、総額20億円の品々が展示販売されています。最も高額なのが硯箱。箱だけでなく筆や水差しなども純金で出来ていて、販売価格は約3億4000万円です。また、会場では県出身でバーテンダーの技術を競う大会で日本一を獲得した山粼剛さんが作ったお酒やドリンクを楽しむ企画もおこなわれています。この展示販売会は6