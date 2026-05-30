歌手の千昌夫（79）が28日、自身のインスタグラムを更新。“趣味のカメラ”によって撮影した作品を公開し、東京タワーと月を重ねた“月串刺し”ショットに、ファンから驚きと絶賛の声が寄せられている。【写真】「素晴らしい構図」79歳・千昌夫が撮影！夜の街に輝く東京タワー×月を捉えた“作品”千は「趣味のカメラ 東京タワー月 串刺し」とコメントし、東京の夜空に浮かぶ大きな満月が東京タワーの先端に重なる印象的な写真