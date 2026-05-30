◇ナ・リーグフィリーズ−ドジャース（2026年5月29日ロサンゼルス）フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が29日（日本時間30日）、敵地でのドジャース戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第3打席で両リーグトップを独走する22号本塁打を放った。打線は相手先発・ロブレスキに6回2死まで無安打に抑え込まれたが、シュワバーが1ボール1ストライクからの3球目、低めの直球を完璧に捉えバックスクリーンに反撃の22号ソロ