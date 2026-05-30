小泉大臣はオーストラリアのマールズ国防相、ニュージーランドのペンク国防相と会談しました。この3カ国の防衛閣僚による会談は初めてで、海上自衛隊の最新鋭護衛艦「もがみ」型の移転などを巡り、協議しました。小泉防衛大臣：日本は、オーストラリアと「もがみ」（型護衛艦）の協力、そして今、ニュージーランド側からも「もがみ」に対する関心が寄せられている中で、このように早期に三者で協議ができる、また議論ができること