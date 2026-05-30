主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月29日（金）に放送された第6話では、主人公の5歳の息子・蓮（小野晄士朗）が、「パパが病気で困ったこととか…」と尋ねられ、健気な回答をしてみせた。【映像】サレ夫が児童相談所に通報されてしまい…◆「パパの病気は治るから大丈夫」余命宣告を受けている主人公の高坂葵（白洲迅）は、妻・美月（桜井日奈子）の不倫を知り、