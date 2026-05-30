資生堂が手がけるスキン＆マインドブランド「バウム（BAUM）」が、人気の「バウム アロマティック スリーピングマスク n」（全2種、各80g 通常パッケージ6930円、木製パッケージ8250円）を刷新する。加えて昨年数量限定で登場した「バウム スリーピング バスエッセンス n」（190mL 5720円）を定番化し、2品を「スリーピングシリーズ」として7月30日に発売する。直営店舗及び公式オンラインストアなどで取り扱う。価格は全て編集